Netanyahu, Orduya Gazze İşgalini İstedi

GAZZE İŞGALİ YENİ HIZ KAZANIYOR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ordusuna Gazze kentinin işgalini daha kısa sürede tamamlaması için talimat verdi. İsrail Başbakanlık Ofisi, Gazze’deki İsrailli esir ailelerinin tepkilerine rağmen işgal planına dair bir açıklama yaptı. Açıklamada, Netanyahu’nun Hamas’ın “yenilgiye uğratılması” amacıyla gerçekleştirilecek işgalin, belirlenenden hızlı bir şekilde tamamlanması emrini verdiği belirtildi.

İŞGAL PLANI NETLEŞİYOR

İsrail basınına göre, askeri yetkililer Savunma Bakanı Yisrael Katz’ın onayladığı Gazze’nin işgal planının yarın Netanyahu’ya sunulacağını duyurdu. Bu sabah Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Gazze’yi işgal etme planını Katz’a sundu ve onay aldı. Ayrıca, gazete haberlerinde “Gideon’un Savaş Arabaları II” adının bu işgal saldırısına verildiği belirtildi. 8 Ağustos’ta İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze’nin kuzeyindeki işgal planına onay vermişti.

KAÇIRILAN İNSANLARLA İLGİLİ ENDİŞELER SÜRÜYOR

Başbakan Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi yaptığı bir röportajda, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini ifade etti. Ayrıca, ordunun Gazze’nin kalan kısımlarını işgal etme emri aldığı, ancak bu işlemin eylül ayından önce uygulanmasının öngörülmediği vurgulandı. Plan çerçevesinde, ilk aşamada yaklaşık bir milyon Filistinli güneye kaydırılacak, kent kuşatılacak ve sonrasında yoğun saldırılarla işgal edilecek. İkinci aşama ise Gazze’nin merkezi bölgelerindeki mülteci kamplarının işgalini hedef alıyor.

GEÇMİŞTEKİ İŞGALLERİN ETKİLERİ

İsrail, 1967’den 2005’e kadar Gazze Şeridi’ni 38 yıl boyunca işgal altında tutmuştu. Şu an ise Gazze Şeridi, yaklaşık 2,4 milyon Filistinli için 18 yıldır ağır bir ablukaya maruz kalıyor. Bu nedenle, yeni işgal girişimleri uluslararası toplumda derin endişeleri uzun vadeli etkileyecek bir durum ortaya çıkarabiliyor.