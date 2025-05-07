Netanyahu: “Orta Doğu’yu Değiştireceğiz!”

İSRAİL BAŞBAKANI NETANYAHU’DAN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze’de yürütülen askeri operasyonları genişletme planları ve Yemen’deki Husi hedeflerine yönelik saldırılar konusunda dikkat çekici açıklamalar yaptı. Tel Aviv’de yer alan bir hava üssünden X platformu üzerinden gerçekleştirdiği konuşmada, İsrail’in “Orta Doğu’nun çehresini değiştirme” misyonu için kararlı olduğunu vurguladı. Netanyahu, bu hedefin sadece Hamas’ı yenmeyi ya da Gazze’de tutulan esirleri kurtarmayı değil, aynı zamanda bölgedeki güç dengelerini kökten değiştirmeyi de kapsadığını aktardı.

FOKUS HÜKMÜ: HAMAS’I YENMEK VE ESİRLERİ KURTARMAK

Netanyahu, İsrail’in şu anda “yoğun bir savaş” içinde olduğunu ve iki temel hedefe odaklandığını ifade etti: Hamas’ı askeri olarak ortadan kaldırmak ve Gazze’de tutulmakta olan esirleri kurtarmak. “Bu kolay bir iş değil, ancak başarılabilir” diyen Netanyahu, mevcut aşamanın tamamlandığını ve zorlu bir mücadele içinde olduklarını belirtti. Hamas’a esirleri serbest bırakma çağrısı yapan Netanyahu, “Hamas’tan esirleri serbest bırakmalarını talep ediyoruz. Bu, onların hayrına olacaktır” dedi.

İsrail, Gazze’deki operasyonlarını 18 Mart 2025’te iki aylık ateşkesi bozarak yeniden başlatmıştı. Reuters’in 6 Mayıs 2025 tarihli haberine göre, İsrail ordusu on binlerce yedek askeri göreve çağırarak Gazze’deki askeri kampanyasını genişletmeye hazırlanıyor. Ancak bu karar, uluslararası toplumdan gelen insani yardım çağrıları ve içindeki protestolarla karşı karşıya geliyor.

YEMEN’DEKİ SALDIRI: MÜKEMMEL OPERASYON

Netanyahu, konuşmasında Yemen’deki Husi hedeflerine yönelik düzenlenen saldırılara da değindi. 6 Mayıs 2025 tarihli Sana Uluslararası Havalimanı’na gerçekleştirilen hava saldırısını “mükemmel” olarak nitelendiren Netanyahu, operasyonu doğrudan Tel Aviv’deki hava üssünden takip ettiğini belirtti. BBC’nin haberine göre, bu saldırı havalimanındaki pistleri, üç yolcu uçağını ve altyapıyı hedef aldı. Husi kaynakları ise saldırıda 21 yaralı olduğunu bildirdi. Bu saldırı, Husi militanlarının 4 Mayıs 2025 tarihinde İsrail’in Ben Gurion Havalimanı yakınlarına düzenlediği füze saldırısına bir misilleme olarak gerçekleştirildi. The Guardian’a göre, Husi’nin füzesi hava savunma sistemlerini aşarak havalimanı çevresinde bir krater oluşturdu ve uçuşlar bir saat süreyle askıya alındı. Netanyahu, X’te yaptığı açıklamada, “Husilerin saldırıları İran’dan kaynaklanıyor. İsrail, Husi saldırısına ve İranlı terör efendilerine uygun bir zaman ve yerde yanıt verecek” dedi.

HERKES HESAP VERECEK

Netanyahu, İsrail’e yönelik her türlü saldırıya karşılık vereceklerini özellikle vurguladı. “Husiler, Hamas, Hizbullah ya da İran; kim bize saldırırsa, onun kanı kendi başınadır” diyen Netanyahu, İsrail’in misilleme zamanını ve hedeflerini dikkatlice seçeceğini açıkladı.