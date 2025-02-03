Netanyahu Trump’la Ortadoğu Haritasını Çizecek

NETANYAHU WASHINGTON’DA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze’deki ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına yönelik müzakerelerin başlamasından önce, ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve başlamasından bu yana Beyaz Saray’a davet ettiği ilk yabancı lider olarak Washington’a gitti. Havalimanında gazetecilere açıklama yapan Netanyahu, Trump yönetimi ile birlikte “Ortadoğu haritasını yeniden çizmeyi umduğunu” dile getirdi.

ÜLKELER ARASINDAKİ DOSTLUK

Netanyahu, ABD Başkanı ile gerçekleştireceği görüşmenin “Hamas’a karşı yürütülen savaş, tüm İsrailli rehinelerin evlerine dönmesi, İran ve vekil güçleriyle mücadele gibi İsrail ve bölge açısından önemli konuları kapsayacağını” ifade etti. Ayrıca, Trump’ı ziyaret eden ilk yabancı lider olmanın “iki ülke arasındaki ittifakın ve iki lider arasındaki dostluğun gücünü” gösterdiğini belirtti. İşbirliğinin daha önce de önemli sonuçlar sağladığını vurgulayan Netanyahu, Trump’ın ilk dönemindeki “öncülük ettiği Abraham Anlaşmaları’nın İsrail ve Arap komşuları arasında tarihi bir barış sağladığını” kaydetti.

ORTADOĞU’DA YENİ DENGE

İsrail’in Hamas ve Hizbullah’a karşı yaptığı saldırılarla Ortadoğu haritasını yeniden çizdiğini savunan Netanyahu, “Ancak Başkan Trump ile yakın çalışarak haritayı daha da iyi bir şekilde yeniden çizebileceğimize inanıyorum” dedi. Bu açıklamalar, Netanyahu’nun bölgesel güvenliği ve barış süreçlerine katkı sağlama konusundaki kararlılığını öne çıkarıyor.