Netanyahu, Trump Ve Putin’le Görüşecek

İsrail ordusu, İran’ın nükleer programına yönelik doğrudan saldırılar düzenledi ve bu saldırılarda birçok şehir hedef alındı. Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami ve nükleer bilim insanları aralarında olmak üzere üst düzey askeri yetkililer hayatını kaybetti.

NETANYAHU DÜNYA LİDERLERİYLE GÖRÜŞTÜ

Başbakanlık Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Netanyahu, İran’a karşı başlatılan saldırılardan sonra Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde, bu liderlerin “İran’ın yok etme tehdidi karşısında İsrail’in savunma ihtiyaçlarına anlayış gösterdiği” ifade edildi.

ABD VE RUSYA LİDERLERİYLE İLERİDE GÖRÜŞECEK

Netanyahu’nun, gün içerisinde ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile telefon eti bir görüşme yapmasının beklendiği belirtildi.

İSRAİL’İN HEDEF ALDIĞI ŞEHİRLER

İsrail, sabah saatlerinde Tahran, Tebriz, İsfahan’daki Natanz Nükleer Tesisi, Loristan, Kirmanşah, Şiraz, Huzistan, Hemedan ve Kum şehirlerine saldırılar düzenledi. Natanz’daki nükleer tesisle ilgili herhangi bir sızıntı olmadığı bilgisi alındı. Saldırılarda üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanının yanı sıra, sivil yerleşim yerlerinin de hedef alındığı ve çok sayıda sivilin, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu, yaşamını yitirdiği bildirildi.

NETANYAHU’DAN AÇIKLAMA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’a yönelik saldırıların süreceğini belirterek “tehlike ortadan kalkana kadar” bu durumun devam edeceğini açıkladı. Bunun yanı sıra, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ülkede olağanüstü hal ilan ettiklerini duyurdu. Saldırılara katılan İsrail ordusunun 200’den fazla savaş uçağı ve insansız hava araçları kullandığı da kaydedildi.