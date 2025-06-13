Netanyahu, Trump Ve Putin’le Görüşecek

İSRAİL ORDUSAL SÜRECİ BAŞLATTI

İsrail ordusu, İran’ın nükleer programını hedef alarak, ülkenin pek çok kentinde çeşitli noktalara saldırılar gerçekleştirdi. Bu saldırılar sonucunda, İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ve Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami gibi üst düzey askeri yöneticilerle birlikte, nükleer bilim insanlarının hayatını kaybettiği bildirildi.

LİDERLER ARASI GÖRÜŞMELER

Başbakanlık Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Başbakan Netanyahu’nun İran’a yönelik saldırıların başlamasıyla birlikte Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile telefon görüşmeleri yaptığı belirtildi. Görüşmelerde, Merz, Macron ve Modi’nin, “İran’ın yok etme tehdidi karşısında İsrail’in savunma ihtiyaçlarına anlayış gösterdiği” ifade edildi.

GELECEK GÖRÜŞMELER

Netanyahu’nun ilerleyen saatlerde ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile telefon görüşmesi yapması bekleniyor.

İRAN’DAKİ SALDIRILARIN DETAYLARI

İsrail, sabaha karşı Tahran, Tebriz ve İsfahan’daki Natanz Nükleer Tesisi ile Loristan, Kirmanşah, Şiraz, Huzistan, Hemedan ve Kum kentlerine yönelik saldırılar düzenledi. Natanz’daki nükleer tesiste herhangi bir sızıntı olmadığı bilgisi verildi. Bu operasyonlar sonucunda, birçok üst düzey askeri yetkilinin yanı sıra 6 nükleer bilim insanının hayatını kaybettiği aktarıldı. Ayrıca, sivil yerleşim bölgelerinin de hedef alındığı belirtilirken, kadın ve çocuklar dahil olmak üzere çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği bilgisi paylaşıldı.

SALDIRILARIN DEVAMI HAKKINDA AÇIKLAMALAR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’a düzenledikleri saldırıları doğrulayarak “tehlike ortadan kalkana kadar” bu saldırıların devam edeceğini söyledi. Öte yandan, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ülkede olağanüstü hal ilan ettiklerini duyurdu. İsrail ordusu, saldırılarda 200’den fazla savaş uçağının yer aldığını ve insansız hava araçlarının da kullanıldığını açıkladı.