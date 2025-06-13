Netanyahu, Trump Ve Putin’le Görüşecek

İSRAİL ORDUSU İRAN’A SALDIRILAR DÜZENLEDİ

İsrail ordusu, İran’ın nükleer programını hedef alarak İran’ın birçok şehrinde çeşitli noktalara saldırılar düzenledi. Bu saldırılarda, İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami gibi üst düzey askeri yetkililerin yanı sıra 6 nükleer bilim insanı da hayatını kaybetti.

LİDERLERLE TELEFON GÖRÜŞMELERİ YAPILDI

Başbakanlık Basın Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu’nun İran’a yönelik saldırılarının başlamasından bu yana Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile telefonda görüştüğü belirtildi. Bu görüşmelerde, Merz, Macron ve Modi’nin “İran’ın yok etme tehdidi karşısında İsrail’in savunma ihtiyaçlarına anlayış gösterdiği” ifade edildi.

ÖNCÜLERLE GÖRÜŞMELERİN DEVAMI BEKLENİYOR

Netanyahu’nun ilerleyen saatlerde ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri yapması planlanıyor.

İRAN’DAKİ STRATEJİK KENTLERE HEDEF ALAN SALDIRILAR

İsrail, sabah saatlerinde İran’ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan’daki Natanz Nükleer Tesisi ile Loristan, Kirmanşah, Şiraz, Huzistan, Hemedan ve Kum gibi şehirlere saldırılar düzenledi. Natanz’daki nükleer tesiste ise herhangi bir sızıntının yaşanmadığı bildirildi. Saldırılarda vurulan yerlerde sivil yaşam kaybı da meydana geldi ve kadınlar ile çocuklar dahil birçok sivilin hayatını kaybettiği öğrenildi.

NETANYAHU’DAN SALDIRILARIN DEVAMI VURGUSU

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’a yönelik saldırı düzenlediklerini belirterek “tehlike ortadan kalkana kadar” bu saldırıların devam edeceğini duyurdu. Ayrıca, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ülkede olağanüstü hal ilan ettiklerini açıkladı. Saldırılara 200’den fazla savaş uçağının katıldığı ve insansız hava araçlarının da kullanıldığı kaydedildi.