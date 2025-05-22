Netanyahu Ve Trump Telefonda Görüştü

İSRAİL’İN GAZZE’YE YÖNELİK SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları sürüyor. Bu süreçte, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze planı gündeme gelmeye başladı.

TELEFON GÖRÜŞMESİNDEKİ GÜNDEM

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, Netanyahu ile Trump arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Trump, Washington’da gerçekleşen silahlı saldırıda iki İsrailli diplomatın hayatını kaybetmesinden duyduğu derin üzüntüyü Netanyahu’ya iletti. Görüşmede, Netanyahu ile Trump’ın İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına dair de istişarede bulunduğu belirtildi. Trump’ın, Netanyahu’nun Gazze saldırılarına yönelik belirlediği hedefleri içeren ve “Trump planı” olarak bilinen planda ilerleme kaydedilmesine destek verdiği aktarıldı.

İRAN İLE MUTABAKAT

Aynı zamanda Trump ile Netanyahu’nun İran’ın nükleer silaha sahip olmaması hususunda mutabık kaldıkları dile getirildi. Söz konusu telefon görüşmesi, Trump ile Netanyahu arasında daha önce yaşandığı iddia edilen sorunların ardından gerçekleştirildi.

NETANYAHU VE TRUMP ARASINDAKİ SORUN

ABD’nin İran ile nükleer müzakerelere başlaması, Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz’ın görevden alınması ve Yemen’deki Husilerle sağlanan ateşkes, Trump ile Netanyahu arasında sorunlar olduğu şeklinde değerlendirildi. İsrail medyasında, Trump’ın Netanyahu ile olan bağlantısını kesme kararı aldığı iddiaları yer aldı. Sonrasında, Hamas ile ABD arasında yapılan doğrudan görüşmeler sonucunda, ABD-İsrail çifte vatandaşı esir asker Idan Alexander’ın serbest bırakıldığı, İsrail’in bu anlaşmadan sonra bilgilendirildiği kaydedildi.

TRUMP’IN ORTA DOĞU ZİYARETİ

Donald Trump, 13-16 Mayıs tarihleri arasında Suudi Arabistan, Katar ve BAE’yi ziyaret ettiği Orta Doğu turuna İsrail’i dahil etmemeyi tercih etti. Riyad’da, İsrail’in itirazlarına rağmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın isteği doğrultusunda Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldıracağını ifade eden Trump, dönüş yolculuğunda yaptığı bir açıklamada bu konuda “İsraillilere fikrini sormadığını” belirtti. Tüm bu gelişmeler üzerine, ABD Başkanı’nın Orta Doğu ziyaretine İsrail’i dahil etmemesi, “Washington yönetiminin İsrail’i bölgesel diplomatik girişimlerin dışında bıraktığı” şeklinde yorumlandı.