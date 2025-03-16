Netanyahu’ya İsrail Protestolarında Eleştiri

GAZZE’DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASININ SONU

Gazze’de 19 Ocak’ta başladıktan sonra 42 gün süren ateşkes ve esir takası anlaşmasının ilk aşaması 2 Mart’ta tamamlandı. Hamas, ikinci aşama müzakerelerine başlamak için talepte bulunurken, İsrail’in birinci aşamayı uzatma ve daha fazla esirin serbest bırakılmasını istemesi süreci karmaşık bir duruma soktu. Bu arada, cenazesi teslim edilen İsrailli esir Itzik Elgarat’ın kardeşi Danny Elgarat, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu sert bir dille eleştirerek, kamuoyunu hükümetin istifası için harekete geçmeye çağırdı.

HÜKÜMETE YÖNELİK PROTESTOLAR ARTIYOR

The Times of Israel’in aktardığına göre, Gazze Şeridi’ndeki İsrailli esirlerin aileleri ve binlerce kişi, ateşkes ve esir takası anlaşmasının devamını talep ederek ve Netanyahu hükümetinin istifasını isteyerek Tel Aviv’deki Savunma Bakanlığı binası çevresinde toplandı. Göstericilere hitap eden Danny Elgarat, “Netanyahu, seni halkına karşı işlediğin suçlardan yargılayacağız. Bugün burada gördüğünüz şey bir ayaklanma” dedi. Elgarat, toplumun farklı kesimlerini “ayaklanmaya” katılmaya davet ederek, “Tüm alışveriş merkezlerinin, bankaların, teknoloji şirketlerinin kepenklerini indirin. Gelin ülkeyi kurtarın. Ülkenin kaderi esirlerin hayatına bağlı” şeklinde konuştu.

ESİRLERİN DURUMU VE HÜKÜMETİN TUTUMU

Gazze’de, ikinci aşamada serbest kalması gereken esir askerlerden Matan Angrest’in teyzesi Meirav Angrest Rahamim, Netanyahu’nun yeğenine “esaret altında terkedilmiş üçüncü sınıf vatandaş” muamelesi yaptığını ifade etti. Rahamim, hükümeti, anlaşmanın ikinci aşamasını hayata geçirmekte yerine “savaşın bir sonraki aşamasını başlatmaya çalışmakla” suçladı. Esir yakınları, Netanyahu’yu anlaşmayı sabote etmek ve ikinci aşama müzakerelerini kasıtlı olarak geciktirmekle itham ediyor.

HAMAS VE İSRAİL ARASINDAKİ MÜZAKERE SÜRECİ

Hamas, 14 Mart’ta Doha’da müzakere edilen üç aşamalı ateşkese olumlu yanıt vererek, biri hayatta, dördü ölü toplam beş ABD-İsrail vatandaşını teslim edeceğini açıkladı. Ancak, İsrail bu cevabı “psikolojik savaş” olarak nitelendirdi. Hamas, kalıcı ateşkesin sağlanması ve İsrail ordusunun Gazze’den çekilmesi konularında ikinci aşamanın müzakere edilmesini isterken, İsrail ise birinci aşamanın uzatılmasını ve daha fazla esirin serbest bırakılmasını talep ediyor. 2 Mart’tan sonra, İsrail Gazze’ye insani yardım girişini durdurmuş, 9 Mart’ta ise elektrik tedarikini kesmişti.

İNSANİ KRİZİN DERİNLİĞİ ARTYOR

Birinci aşamanın sona ermesiyle Gazze’deki insani durumun daha da kötüleştiği gözlemleniyor. İsrail’in yardım girişlerini durdurması ve elektrik kesintileri, bölgedeki krizi derinleştirirken, esir yakınlarının ve halkın öfkesi artıyor. Netanyahu hükümetine yönelik eleştiriler, hem yurt içinde hem de uluslararası kamuoyunda giderek yoğunlaşmış durumda.