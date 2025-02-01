Netanyahu Yarın ABD’ye Gidecek

NETANYAHU ABD’YE GİDİYOR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD’ye seyahat ediyor. İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan duyuruda, Netanyahu’nun yarın ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek amacıyla Washington DC’ye gideceği ifade ediliyor.

TARİHİ GÖRÜŞME DETAYLARI

Başkanlık Ofisi’nin açıklamasında, “Bu tarihi görüşmede iki lider Gazze Şeridi’ni, esirleri, İran ve müttefikleriyle yaşanan çatışmaları ve diğer önemli konuları ele alacak” bilgisi yer alıyor. Netanyahu’nun salı günü Trump ile Beyaz Saray’da bir araya gelmesi planlanıyor.