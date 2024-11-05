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Ekonomi

“Netflix Üzerine Vergi Soruşturması Başladı”

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FRANSA VE HOLLANDA’DA ARAMA YAPILDI

Fransız bir yargı kaynağı, müfettişlerin vergi yolsuzluğuyla ilgili başlatılan bir ön soruşturma çerçevesinde Netflix’in Fransa ve Hollanda’daki ofislerinde arama gerçekleştirdiğini duyurdu. Soruşturmanın Kasım 2022’de başladığı belirtilirken, Fransız ve Hollandalı müfettişlerin bu süreçte iş birliği yaptığı ifade ediliyor.

SORUŞTURMANIN DETAYLARI

Kaynak, Hollandalı yetkililerin de aynı anda Netflix’in Amsterdam’daki Avrupa merkezinde arama yaptığını belirtiyor. Ayrıca, “Fransız ve Hollandalı yetkililer arasındaki iş birliği, aylardır devam ediyor.” açıklamasıyla, iş birliğinin sürekliliğine vurgu yapılıyor.

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