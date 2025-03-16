Netflix ve Diğer Platformlara Rekabet Soruşturması

REKABET KURUMU’NUN ARAŞTIRMASI SONUCU SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Rekabet Kurumu, abonelik bazlı isteğe bağlı video hizmeti sunan platformların 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal ettiği yönündeki iddialarla ilgili önaraştırmayı tamamladı. Kurum, 27 Şubat 2025 tarihindeki toplantısında Netflix, Disney+, Exxen, BluTV, Amazon ve Gain hakkında soruşturma açma kararı aldı.

ÖNARAŞTIRMADA TESPİT EDİLENLER

Rekabet Kurumu’nun yaptığı açıklamaya göre, film ve dizi gibi yaratıcı yapım içeriklerinin yayınına yönelik abonelik bazlı hizmet sunan işletmelerin faaliyetleri incelendi. Önaraştırma sonucunda elde edilen bilgi, belgeler ve tespitler, Kurul tarafından dikkate alınarak soruşturma sürecinin başlatılmasına zemin hazırladı. Açıklamada, “Rekabet Kurulu, 25-08/185-M sayı ile soruşturma açılmasına karar vermiştir” ifadesine yer verildi. Soruşturma, belirtilen platformların ekonomik yapısını kapsayacak şekilde gerçekleştirilecek. Bu platformların, 4054 sayılı Kanun’un rekabeti engelleyici veya kısıtlayıcı anlaşma ve uygulamalarına ilişkin maddelerini ihlal edip etmediği araştırılacak.

SÜREÇTEKİ ADIMLAR VE SONUÇLAR

Rekabet Kurumu’nun 41. maddesi çerçevesinde başlatılan soruşturma, ilgili kuruluşların piyasa faaliyetlerinin rekabet kurallarına uyup uymadığını inceleyecek. Kurul, önaraştırmada elde edilen bulguları detaylı bir şekilde değerlendirerek, kanun ihlali olup olmadığına dair nihai kararını verecek. Bu sürecin, Türkiye’deki dijital yayıncılık sektörü açısından önemli sonuçlar doğurabileceği öngörülüyor.