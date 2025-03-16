Medya

Netflix Ve Diğer Platformlara Soruşturma Açıldı

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REKABET KURULU ÖNARAŞTIRMAYI TAMAMLADI

Rekabet Kurulu, abonelik tabanlı isteğe bağlı video hizmeti sunan platformların 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal ettiği iddialarına dair önaraştırmayı başarıyla tamamladı. 27 Şubat 2025 tarihinde toplanan Kurul, Netflix, Disney+, Exxen, BluTV, Amazon ve Gain hakkında soruşturma açma kararı aldı.

ÖNARŞTIRMA SONUÇLARI SORUŞTURMAYA YOL AÇTI

Kurumun yapmış olduğu açıklamaya göre, film ve dizi gibi yaratıcı içeriklerin yayımlanmasına yönelik hizmet sunan şirketlerin faaliyetleri detaylı bir şekilde incelendi. Önaraştırmadan elde edilen bilgi ve belgeler Kurul tarafından yeterli görüldü ve buna dayanarak soruşturma süreci başlatıldı. Açıklamada, “Rekabet Kurulu, 25-08/185-M sayı ile soruşturma açılmasına karar vermiştir” ifadesine yer verildi. Soruşturma, belirtilen platformların ekonomik bütünlüklerini kapsayacak şekilde gerçekleştirilecek.

4054 SAYILI KANUN KAPSAMINDA SÜREÇ

Rekabet Kurulu’nun 41. maddesi gereğince başlatılan bu soruşturma, ilgili şirketlerin piyasa faaliyetlerinin rekabet kurallarına uyup uymadığını inceleyecek. Kurul, önaraştırmada elde edilen bulguları derinlemesine değerlendirerek, olası kanun ihlali ile ilgili nihai kararını verecek. Sürecin, Türkiye’deki dijital yayıncılık sektörü üzerinde önemli etkileri olabileceği vurgulanıyor.

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