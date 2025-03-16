Netflix ve Diğer Platformlara Soruşturma Açıldı

REKABET KURUMU’NUN ÖNARAŞTIRMASI

Rekabet Kurumu, abonelik bazlı isteğe bağlı video platformlarının 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal ettiği yönündeki iddialara dair önaraştırmayı tamamladı. Kurum, 27 Şubat 2025 tarihli toplantısında Netflix, Disney+, Exxen, BluTV, Amazon ve Gain hakkında soruşturma açmaya karar verdi.

ÖNARAŞTIRMA SONUÇLARI VE SORUŞTURMA BAŞLATIYOR

Rekabet Kurumu’nun açıklamasına göre, film ve dizi gibi yaratıcı içeriklerin yayınına yönelik abonelik bazlı hizmet sunan işletmelerin faaliyetleri detaylı bir incelemeye alındı. Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve tespitler, Kurul tarafından ciddi ve yeterli görülerek soruşturma süreci başlatıldı. Kurum, “Rekabet Kurulu, 25-08/185-M sayı ile soruşturma açılmasına karar vermiştir” açıklamasını yaptı. Söz konusu soruşturma, belirlenen platformların ekonomik bütünlüklerini kapsayacak şekilde gerçekleştirilecek.

4054 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDEKİ SÜREÇ

Rekabet Kurumu’nun 41. maddesi doğrultusunda başlatılan bu soruşturma, ilgili platformların piyasadaki faaliyetlerinin rekabet kurallarına uygunluğunu inceleyecek. Kurul, önaraştırmada elde edilen bulguları titizlikle değerlendirerek, kanun ihlali olup olmadığına dair nihai kararını verecek. Bu sürecin, Türkiye’deki dijital yayıncılık sektörüne önemli etkiler yaratabileceği ifade ediliyor.