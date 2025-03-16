Netflix ve Diğer Platformlara Soruşturma Başlatıldı

REKABET KURUMU İNCELEME BAŞLATTI

Rekabet Kurumu, abonelik temelli isteğe bağlı video hizmeti sunan platformların, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal ettiği iddialarını dikkate alarak önaraştırmayı tamamladı. Kurum, 27 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda Netflix, Disney+, Exxen, BluTV, Amazon ve Gain hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

ÖNARALAMA BULGULARI GÖRÜŞÜLÜYOR

Rekabet Kurumu’nun yaptığı açıklamada, film ve dizi gibi kreatif içeriklerin yayınını gerçekleştiren abonelik temelli hizmet sunan teşebbüslerin faaliyetleri incelendi. Önaraştırma süresinde toplanan bilgi ve belgelerin ciddi ve yeterli görülmesi neticesinde soruşturma süreci başlatıldı. Açıklamada, “Rekabet Kurulu, 25-08/185-M sayı ile soruşturma açılmasına karar vermiştir” ifadelerine yer verildi. Bu soruşturma, bahsi geçen teşebbüslerin ekonomik bütünlüklerini araştıracak ve 4054 sayılı Kanun’un rekabeti engelleyici, bozucu ya da kısıtlayıcı uygulamaları ihlal edip etmediğini değerlendirecek.

SÜREÇ VE ETKİLERİ

Rekabet Kurumu’nun 41. maddesi uyarınca başlatılan bu süreç, ilgili teşebbüslerin piyasa faaliyetlerinin rekabet kurallarına uygunluğunu inceleyecek. Kurul, önaraştırmada saptanan bulguları detaylı bir şekilde değerlendirerek, kanun ihlali olup olmadığına dair nihai kararını verecek. Bu süreç, Türkiye’deki dijital yayıncılık sektörü üzerinde önemli etkiler doğurabileceği vurgulanıyor.