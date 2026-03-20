Nevşehir Aksaray Karayolunda Zincirleme Kaza: 2 Ölü 7 Yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Nevşehir – Aksaray karayolu üzerinde 17’nci kilometrede gerçekleşti. Yasin Çiğdem yönetimindeki otomobil, Mehmet Gültekin Cingitaş’ın kullandığı araçla kafa kafaya çarpıştı. Bu çarpışma esnasında Aksaray yönünden gelen Hasan Sarıyıldız idaresindeki minibüs de kazaya karışan araçlara çarptı.

KAZA YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olayın bildirilmesi üzerine, kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Ekiplerin ilk incelemelerinin ardından, sürücü Mehmet Gültekin Cingitaş ve otomobilde bulunan oğlu Aras Cingitaş’ın hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı tespit edildi. Kazada araç içinde sıkışan sürücü Yasin Çiğdem, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

YARALILAR HASTANELERE GÖTÜRÜLDÜ

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla farklı hastanelere kaldırıldı. Baba ve oğulun cansız bedenleri ise hastane morguna sevk edildi. Kazanın meydana geliş nedenine ilişkin soruşturma devam ediyor.