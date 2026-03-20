Nevşehir Aksaray Karayolunda Zincirleme Kaza Meydana Geldi

Kaza, akşam saatlerinde meydana geldi. Nevşehir – Aksaray karayolu üzerinde, 17’nci kilometrede Yasin Çiğdem’in kullandığı otomobil ile Mehmet Gültekin Cingitaş’ın yönetimindeki araç kafa kafaya çarpıştı. Bu talihsiz olay esnasında Aksaray yönünden gelen Hasan Sarıyıldız’ın idaresindeki minibüs de kaza yapan araçlara çarptı.

OLAĞANÜSTÜ EKİPLER HIZLA MÜDAHALE ETTİ

İhbarın ardından olay yerine çok sayıda güvenlik gücü, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk incelemeler sonucunda sürücü Mehmet Gültekin Cingitaş ve otomobildeki oğlu Aras Cingitaş’ın yaşamını yitirdiği, ayrıca 7 kişinin yaralı olduğu tespit edildi. Diğer yandan, otomobilde sıkışan sürücü Yasin Çiğdem, itfaiyenin yardımıyla araçtan çıkarıldı.

YARALILAR HASTANELERE GÖTÜRÜLDÜ

Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından, ambulanslarla kentteki farklı hastanelere nakil işlemi gerçekleştirildi. Cingitaş ailesinin cansız bedenleri ise hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

