Gündem

Nevşehir’de Genç Hayatını Kaybetti

nevsehir-de-genc-hayatini-kaybetti

KIZILIRMAK’TA TRAJEDİ

Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Sarıhıdır köyünde, dün yaşanan olayda Ensar Yiğit (22), kuzeni olan genç kızı kurtarmak amacıyla Kızılırmak nehrine atladı. Kızını kurtardıktan sonra, bir anda suyun içinde kayboldu.

YOĞUN BAKIMDAKİ MÜCADELE

Yaklaşık yarım saat boyunca su altında kalan Ensar, bilinci kapalı halde sudan çıkarıldı. İlk olarak Ürgüp Devlet Hastanesi’ne, ardından Nevşehir Devlet Hastanesi’ne götürülen genç, burada yoğun bakımda tedavi altına alındı. Yapılan tüm müdahale ve çabalara rağmen, Ensar kurtulamayıp yaşam mücadelesini kaybetti.

ÖNEMLİ

Manşet

Uzaylı Teknolojilerine Yakın Bakış! Araştırmalar Devam Ediyor

Bilim insanları, Dünya'nın uzaya koni şeklinde bir gölge yaydığını ve bu bölgenin uydulardan uzak, temiz araştırma alanları sunduğunu açıkladı.
Manşet

“Hamilelik Robotu” İddiası Gerçek Değil

Kaiwa Technology'nin hamilelik robotu iddiaları doğrulanmayınca, ilgili üniversiteden resmi bir açıklama geldi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.