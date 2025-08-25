Nevşehir’de Genç Hayatını Kaybetti

KIZILIRMAK’TA TRAJEDİ

Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Sarıhıdır köyünde, dün yaşanan olayda Ensar Yiğit (22), kuzeni olan genç kızı kurtarmak amacıyla Kızılırmak nehrine atladı. Kızını kurtardıktan sonra, bir anda suyun içinde kayboldu.

YOĞUN BAKIMDAKİ MÜCADELE

Yaklaşık yarım saat boyunca su altında kalan Ensar, bilinci kapalı halde sudan çıkarıldı. İlk olarak Ürgüp Devlet Hastanesi’ne, ardından Nevşehir Devlet Hastanesi’ne götürülen genç, burada yoğun bakımda tedavi altına alındı. Yapılan tüm müdahale ve çabalara rağmen, Ensar kurtulamayıp yaşam mücadelesini kaybetti.