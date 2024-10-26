Nevşehir’de Olay: Tarla Araçta Ölü Bulundu

OLAYIN GERÇEĞİ

Nevşehir’de bir kişi, tarlasında bulunan otomobilinde ölü olarak bulundu. Şahsın ölüm nedenini araştıran ekipler, aracın yanında yer alan konteynerde detaylı inceleme gerçekleştirdi. Olay, Derinkuyu ilçesinde meydana geldi. Sabah saatlerinde tarlaya giden vatandaşlar, konteynerin yanında hareketsiz duran bir kişi fark etti. Bu durumu fark eden vatandaşlar, hemen durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ÖLÜMÜN NEDENİ GİZEMİNİ KORUYOR

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde şahsın kesici bir alet ile bacaklarından yaralandığını ve bu nedenle hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri yaptıkları araştırmada, ölen kişinin 30 yaşındaki Mehmet K. olduğunu ortaya koydu. Şahsın ölüm nedenini anlamak için konteynerde detaylı incelemeler yapıldı. Ekipler, konteynerin camının kırık olduğunu saptadı ve Mehmet K.’nin bu camdan düştüğünü, düşerken de bacağından yaralandığını belirledi.

KAN KAYBI YAŞAMI SONLANDIRDI

Ağır yaralı olan Mehmet K.’nin, yaralı halde aracına kadar gittiği ancak aşırı kan kaybı nedeniyle aracında hayatını kaybettiği öğrenildi. Mehmet K.’nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak jandarma tarafından detaylı bir soruşturma başlatıldı.