New York Borsası Düşüşle Kapandı

BORSADAKİ SERT DÜŞÜŞÜ ANLATAN ORTADOĞU GERİLİMİ

New York borsası, Orta Doğu’daki artan jeopolitik gerilimin etkisiyle haftanın son işlem gününü sert bir düşüşle kapatıyor. Dow Jones endeksi, 750 puanın üzerinde kayıpla %1,79 gerileyerek 42.197,79 puana gerilemiş durumda. S&P 500 endeksi %1,13 düşüşle 5.976,97 puana, Nasdaq ise %1,3 azalışla 19.406,83 puana indi. İran ile İsrail arasında tırmanan gerilim, yatırımcıların risk iştahını azaltırken piyasalar üzerinde de belirgin bir satış baskısı yaratmış.

İSRAİL İRAN’A SALDIRDI, ABD’DEN AÇIKLAMA GELDİ

İsrail, İran’ın nükleer tesislerine yönelik bir saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu. Bunun üzerine İran’ın misilleme yapmasıyla, bölgedeki gerilim daha da artmış durumda. ABD Başkanı Donald Trump ise İran’a anlaşma yapma çağrısında bulundu. Trump, “İran, geriye hiçbir şey kalmadan önce bir anlaşma yapmalı” diyerek durumu değerlendirdi. Ayrıca, İran’da meydana gelen son saldırıların ciddi yıkım ve ölüme yol açtığını belirtti. “Bu katliamın sona ermesi için hâlâ zaman var, ancak sonraki saldırılar daha sert olacak” ifadesi kullanıldı. Analistler, ABD’deki siyasi belirsizliklerin ve Orta Doğu’daki gelişmelerin küresel risk algısını artırdığına dikkat çekiyor.

PETROL VE ALTIN FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞ

Petrol fiyatları hızlı bir şekilde yükseldi. Brent petrol %7,6 artışla 74,64 dolara, ABD tipi ham petrol (WTI) ise %8 artışla 73,46 dolara ulaştı. Altının ons fiyatı %1,5 artarak 3.452 dolara çıkarken, dolar endeksi %0,3 yükselerek 98,18’e ulaşmış durumda. Savunma ve enerji hisseleri öne çıkıyor. Lockheed Martin %3,7, RTX Corporation %3,3 değer kazanmışken, enerji devi Exxon %2,2, ConocoPhillips ise %2,4 değer kazanıyor. Ancak, yükselen petrol fiyatları hava yolu hisselerini olumsuz etkiledi. American Airlines %5, United Airlines %4,5, Delta Air Lines ise %4’e yakın değer kaybetti.

TÜKETİCİ GÜVENİNDE ARTIŞ

Öte yandan, Michigan Üniversitesi tarafından açıklanan tüketici güven endeksi haziran ayında 60,5 seviyesine çıkarak beklentilerin üzerine çıkmış durumda. Bu durum, piyasalardaki genel olumsuz havanın yanı sıra, tüketim tarafında da daha olumlu sinyaller vermektedir.