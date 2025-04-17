New York Borsası Düşüşle Kapatıldı

DÜŞÜŞLE KAPANAN NEW YORK BORSA GÜNDEMİ

New York borsası, Amerika Birleşik Devletleri’nin Çin’e yönelik yeni çip ihracatı kısıtlamalarının etkisiyle günü önemli bir düşüşle tamamladı. Kapanış rakamları ciddi kayıpları gösteriyor. Özellikle teknoloji hisselerinde yoğun satışlar gerçekleşirken, Nvidia, Çin’e H20 çip sevkiyatı için lisans zorunluluğu getirildiğini duyurdu. Şirket, ihracat kısıtlamalarının kendisine 5,5 milyar dolara kadar ek maliyet yükleyebileceğini ifade etti. Bu durum, Nvidia hisselerinin yaklaşık %7 değer kaybetmesine yol açtı.

TEKNOLOJİ HİSSELERİNDE KAYIP VE YAPTIRIM PLANLARI

Diğer büyük teknoloji şirketlerindeki kayıplar da dikkat çekiyor. Trump yönetiminin Çinli yapay zeka şirketi DeepSeek’e yönelik yapmayı planladığı yaptırımlar, teknoloji hisseleri üzerindeki baskıyı artırıyor. Analistler bu ihracat kısıtlamalarının, Trump yönetiminin Çin’e yönelik gelişmiş yarı iletken satışlarını engelleme için atmış olduğu adımların son kısmı olduğunu belirtiyor. Ticaret politikasındaki belirsizliklerin, iç tüketim ve ekonomik büyüme üzerinde olumsuz etkiler yarattığı vurgulanıyor.

FED’DEN GELEN AÇIKLAMALAR VE EKONOMİK GÖSTERGELER

Fed cephesinde Fed Başkanı Jerome Powell, artan belirsizliklere rağmen ekonominin genel olarak güçlü olduğunu vurguladı. Ancak para politikası değişikliği için “daha fazla netlik beklemeyi” tercih ettiklerini dile getirdi. Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack ise, ekonomide duraklama ve enflasyonda bir düşüş yaşanması halinde faiz indiriminin hızlı olabileceğini belirtti.

EKONOMİK VERİLERDE SON GÜNDEMLER

Öne çıkan ekonomik verilere bakıldığında, perakende satışların %1,4 oranında arttığı görülüyor. Sanayi üretimi %0,3 azalmışken, kapasite kullanımı %77,8’e geriledi. Mortgage başvuruları %8,5 düşüş gösterirken, mortgage faizi %6,81’e yükseldi. 10 yıllık tahvil faizi ise %4,28’e düştü. Ayrıca VIX (Korku Endeksi) %9 artarak 32,75 seviyesine ulaştı.