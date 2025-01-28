New York Borsası Güne Yükselişle Başladı

NEW YORK BORSA YÜKSELİŞLE BAŞLADI

New York Borsası, haftanın ikinci işlem gününe yukarı yönlü bir başlangıç yaptı. Yapay zeka ile bağlantılı hisselerde dünkü sert düşüşlerin ardından, bugün kısmi bir toparlanma gözleniyor. Açılış itibarıyla Dow Jones endeksi, yüzde 0,1 artışla 44.756,36 puana yükselirken, S&P 500 endeksi yüzde 0,24 değer kazanarak 6.026,97 puana ulaştı. Nasdaq endeksi ise yüzde 0,39 artışla 19.418,22 puana geldi.

DÜN YAŞANAN DÜŞÜŞLERİN NEDENİ

Dün yaşanan sert düşüşler ise Çinli teknoloji şirketi DeepSeek’in az çip kullanımı ve hızla geliştirilen yeni yapay zeka modeli yüzünden, küresel çip şirketlerinin hisselerini olumsuz etkilemesiyle meydana geldi. ABD Başkanı Donald Trump, DeepSeek’in bu modeli hakkında olumlu ifadeler kullanarak, Amerikan endüstrisi için bunun bir “uyandırma çağrısı” olduğunu dile getirdi. Trump, “Bu gelişme iyi bir şey, çünkü daha az maliyetle üretim yapılabilecek,” ifadelerini kullandı.

PİYASALARIN GÖZÜ BÜYÜK TEKNOLOJİ FİRMALARININ SONUÇLARINDA

Piyasalar, bu hafta açıklanacak büyük teknoloji şirketlerinin finansal sonuçlarına odaklanmış durumda. Ayrıca yarın açıklanacak olan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın yapacağı açıklamalar yatırımcılar tarafından dikkatle izleniyor. Makroekonomik verilere göre, ABD’de dayanıklı mal siparişleri geçen yıl aralık ayında yüzde 2,2 azalma gösterdi. Konut fiyatlarında ise artış hız kazandı. S&P CoreLogic Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi kasım ayında yüzde 3,8’lik bir artış kaydetti.

ŞİRKET HİSSELERİ ÜZERİNDE YAŞANAN HAREKETLİLİK

Şirket bazında ise düne kıyasla yüzde 17 değer kaybeden Nvidia hisseleri, yeni işlem gününe yaklaşık yüzde 3’lük bir artışla başladı. Broadcom hisseleri de yüzde 3 değer kazandı. Havacılık devi Boeing, 2020’den bu yana en yüksek yıllık zararını açıklamış olmasına rağmen hisselerinde yüzde 4’e yakın bir artış yaşandı. Buna karşın, JetBlue Airways hisseleri bilançosunu açıkladıktan sonra yüzde 20’nin üzerinde değer kaybetti. Analistler, Meta, Microsoft, Tesla ve IBM gibi büyük firmaların finansal sonuçlarının piyasalarda belirleyici olacağını ifade ediyor. Ayrıca Trump’ın ekonomi politikaları ve gümrük vergisi uygulamaları konusundaki planları da yatırımcıların gündeminde önemli bir yer tutuyor. Son olarak, Trump’ın Hazine Bakanlığı için aday gösterdiği Scott Bessent’in Senato onayını aldığı ve evrensel tarife planını desteklediği belirtiliyor.