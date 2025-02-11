New York Borsası Powell Öncesi Düşüşte Başladı

NEW YORK BORSA GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI

New York borsası, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın Kongre’deki sunumu öncesinde düşüşle açıldı. Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,16 azalarak 44.401,38 puana geriledi. S&P 500 endeksi ise yüzde 0,28 kayıpla 6.049,32 puana, Nasdaq endeksi de yüzde 0,57 düşüşle 19.602,11 puana düştü. Analistler, son gümrük tarifesi kararları sonrasında küresel ticaret gerilimlerinin artma riski nedeniyle yatırımcıların temkinli davrandığını belirtiyor. Fed’in bu risklere nasıl bir yanıt vereceği, Powell’ın yapacağı açıklamalarda aranacak. Ayrıca, bu hafta açıklanacak enflasyon verileri de yatırımcılar tarafından dikkatle izlenecek.

ÇELİK VE ALÜMİNYUM GÜMRÜK VERGİLERİ ETKİSİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği yüzde 25 gümrük vergisi sonrasında Cleveland-Cliffs ve Steel Dynamics hisseleri yüzde 2’nin üzerinde bir artış yaşadı. Century Aluminum hisseleri ise yüzde 8 değer kazandı. Şirketler bilanço sezonunu sürdürürken, Coca-Cola’nın beklentilerin üzerinde kazanç ve gelir açıklaması hisse değerini yüzde 4’ten fazla artırdı.

FED YETKİLİLERİNDEN ENFLASYON VE FAİZ YORUMLARI

Fed yetkililerinden Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, faiz oranlarını mevcut seviyelerde sabit tutmanın uygun olabileceğini, ancak enflasyonun yüzde 2 seviyesine inip inmeyeceğinin kesin olmadığını dile getirdi. Hammack ayrıca, enflasyon risklerinin yukarı yönlü olduğuna dikkat çekti.