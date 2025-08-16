Next Sosyal, 1 Milyon Kullanıcıya Ulaştı!

KULLANICI SAYISINDA BÜYÜK BAŞARI

Bayraktar, Next Sosyal’deki hesabından gerçekleştirdiği paylaşımda, platformun 1 milyon kullanıcı sayısına ulaştığını bildirdi. Bu önemli kilometre taşının ardından, bir çekiliş düzenlenecek ve ödüller açıklanacak.

Çekilişte kullanıcılara sunulacak hediyeler arasında bir Elektrikli bisiklet, bir PS5 PlayStation, bir GoPro, bir Monster bilgisayar, üç Samsung tablet, üç 5G uyumlu cep telefonu, beş Akıllı saat ve altı Bluetooth kulaklık yer alıyor. İlk çekiliş, bugün gerçekleştirilecek. Katılmak isteyen kullanıcıların 22 Ağustos’a kadar #NSosyalBenim etiketiyle #NSosyal platformunda paylaşım yapmaları gerektiği belirtiliyor.