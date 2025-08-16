Next Sosyal, 1 Milyon Kullanıcıya Ulaştı

BAYRAKTAR’DAN MÜJDELİ HABER

Bayraktar, Next Sosyal platformundaki hesabından önemli bir duyuru yaptı. Next Sosyal, 1 milyon kullanıcıya ulaşmayı başardı. Bu başarı sonrası Bayraktar, kullanıcılar için düzenlenecek çekilişte verilecek hediyeleri açıkladı.

İLK ÇEKİLİŞ BUGÜN

İlk çekiliş bugün gerçekleşecek. Çekilişte şu hediyeler dağıtılacak: bir elektrikli bisiklet, bir PS5 PlayStation, bir GoPro kamera, bir Monster bilgisayar, üç Samsung tablet, üç 5G uyumlu cep telefonu, beş akıllı saat ve altı Bluetooth kulaklık. Çekilişe katılmak isteyenlerin, 22 Ağustos’a kadar #NSosyalBenim etiketiyle #NSosyal platformunda paylaşım yapması gerekiyor.