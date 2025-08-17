Next Sosyal 1 Milyon Kullanıcıyı Aştı

KULLANICI DESTEKLERİNE TEŞEKKÜR

Bayraktar, platforma destek veren tüm üyelere teşekkür ediyor ve kullanıcıların aktif paylaşımları sayesinde büyümenin hızlandığını vurguluyor.

KAMPANYA İLE MOTİVASYON ARTIRILIYOR

Bayraktar, kullanıcıları teşvik etmek amacıyla büyük bir kampanyanın başladığını açıkladı. 22 Ağustos’a kadar Next Sosyal’e kayıt olan ve paylaşım yapan üyeler, düzenlenecek çekilişte birçok değerli ödül kazanma şansı elde edecek. Bu kampanyada elektrikli bisiklet, oyun konsolu, kamera, bilgisayar, tablet, akıllı telefon, akıllı saat ve kulaklık gibi çeşitli teknoloji ürünleri ödül olarak dağıtılacak.

Kısa bir süre içinde 1 milyon kullanıcı sayısına ulaşan Next Sosyal, Türkiye’nin yerli ve milli sosyal medya girişimleri arasında dikkat çekiyor. Platform, kullanıcıların içerik üretimini teşvik eden yapısıyla sosyal medya ekosisteminde yeni bir dönemi başlatıyor. Uzmanlar, bu büyümenin Türkiye’nin dijital bağımsızlık vizyonuna katkı sunduğunu ifade ediyor.