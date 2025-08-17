Next Sosyal 1 Milyon Kullanıcıyı Geçti

KULLANICILARA TEŞEKKÜR EDİLDİ

Bayraktar, platforma destek veren tüm üyelere teşekkür ederek, kullanıcıların aktif paylaşımlarıyla büyümenin hız kazandığını vurguluyor.

ÖDÜL KAMPANYASI DUYURULDU

Bayraktar, kullanıcıları motive edecek geniş kapsamlı bir kampanyanın başladığını duyuruyor. 22 Ağustos’a kadar Next Sosyal’e kayıt olan ve paylaşım yapan üyeler, çekiliş ile birbirinden değerli ödüller kazanma fırsatı elde edecek. Kampanyada elektrikli bisiklet, oyun konsolu, kamera, bilgisayar, tablet, akıllı telefon, akıllı saat ve kulaklık gibi teknoloji ürünleri ödül olarak dağıtılacak.

Kısa sürede 1 milyon kullanıcıya ulaşan Next Sosyal, Türkiye’nin yerli ve milli sosyal medya girişimleri arasında dikkat çekiyor. Platform, kullanıcıların içerik üretimini teşvik eden yapısıyla sosyal medya dünyasında yeni bir dönemi başlatıyor. Uzmanlar, bu büyümenin Türkiye’nin dijital bağımsızlık vizyonuna katkı sunduğunu belirtiyor.