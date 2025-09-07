Neymar’dan Hikmet Karaman Paylaşımı

UNUTULMAZ MAÇ ANLARI YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Süper Lig’de 2015 yılında oynanan Gençlerbirliği-Rizespor karşılaşmasında yaşanan efsanevi anlar, yıllar sonra tekrar gündeme oturdu. Rizespor’un penaltı kazandığı dakikalarda ortaya çıkan teknik direktör-oyuncu krizi, sosyal medyada büyük bir yankı uyandırdı. Topun başına geçen Leonard Kweuke, penaltıyı atarken teknik direktör Hikmet Karaman karşı çıkmasına rağmen ısrarla topu alarak golünü kaydetti.

SEVİNÇ GÖZYAŞLARIYLA YERİNİ BULDU

Skoru eşitleyen Kweuke, kısa bir süre sonra galibiyet golünü atarak büyük bir sevinç yaşadı. Tribünlere doğru koşarken gözyaşlarına hakim olamayan oyuncunun bu anları, izleyenler üzerinde derin bir etki bıraktı. Anılar, sosyal medya platformlarında “Futbol ne kadar müthiş” etiketiyle paylaşıldı. Video, “Türk futboluna damga vuran an” notuyla yayınlandığında sadece üç günde 12.3 milyon izlenme ve 1 milyon beğeni topladı.