Neymar’dan Hikmet Karaman Paylaşımı

UNUTULMAZ MAÇ ANLARI YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Süper Lig’de 2015 yılında yaşanan Gençlerbirliği-Rizespor karşılaşmasındaki unutulmaz anlar, yıllar sonra tekrar dikkat çekiyor. Rizespor’un penaltı kazandığı dakikalarda meydana gelen teknik direktör-oyuncu krizi, sosyal medya üzerinde büyük bir yankı yarattı. Topun başına geçen Leonard Kweuke’nin penaltıyı atma girişimine, teknik direktör Hikmet Karaman karşı çıkıyor. Ancak Kamerunlu oyuncu, ısrarla topu alarak atışı gerçekleştiriyor.

GOL İLE SEVİNCİ PAYLAŞTI

Skoru eşitleyen Kweuke, kısa bir süre sonra galibiyet golünü de kaydediyor ve bu büyük başarıyla gözyaşları içinde tribünlere koşuyor. Bu duygusal anlar, sosyal medya platformlarında “Futbol ne kadar müthiş” başlığıyla yayımlanıyor. “Türk futboluna damga vuran an” notuyla paylaşılan video, sadece üç gün içinde 12.3 milyon izlenme ve 1 milyon beğeni toplayarak virale dönüşüyor.

