Neymar Kötü Haberle Üzüntü Duydu

AL HİLAL’İN BÜYÜK GALİBİYETİ

Asya Şampiyonlar Ligi AFC Batı Grubu’nun 4. haftasında Al Hilal, ev sahibi olduğu Kingdom Arena’da İran takımı Esteghlal’ı 3-0 mağlup etti. Al Hilal’in teknik direktörü Jorge Jesus’un talebeleri, bu önemli maçı etkileyici bir performans ile tamamladı. Galibiyetin mimarı ise Sırp forvet Alexandar Mitrovic oldu. Mitrovic, 15, 33 ve 74. dakikalarda fileleri havalandırarak hat-trick yaptı.

ESTEGHLAL İÇİN ZOR BİR GÜN

Esteghlal, maçı kazanma konusunda büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Al Hilal’e karşı gösterdikleri mücadele yetersiz kalınca, kötü bir sonuç aldı. Bu skor, Esteghlal yönetimi ve taraftarları için üzücü bir gelişme oldu. Galibiyeti elden kaçıran İrana ekibi, gelecek maçlarda toparlanma çabası içerisine girecek.