Neymar, Santos’a Resmen Transfer Oldu!

NEYMAR’IN GERİ DÖNÜŞÜ

Santos, sosyal medya üzerinden “Prens geri döndü” ifadesiyle bir video paylaşarak Neymar’ın transferini duyurdu. 32 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, profesyonel kariyerine başladığı Santos’tan 2013 yılında 88 milyon Euro karşılığında Barcelona’ya geçti.

BARSELONA’DAN PSG’YE GEÇİŞ

Neymar, 2017 yılında İspanyol kulübünden 222 milyon Euro’luk rekor bir bonservis bedeliyle Paris Saint-Germain’e transfer oldu. Fransız takımındaki günlerinin ardından Neymar, 2023 yılında Suudi Arabistan’ın Al Hilal ekibiyle sözleşme imzaladı.

AL HİLAL’DE GÖSTERİLEN PERFORMANS

Neymar, Al Hilal kariyerinde toplamda 7 maça çıkarak 1 gol ve 3 asistlik bir performans ortaya koydu. Bu performansıyla dikkat çeken Neymar, yeniden Santos’a dönüşüyle futbol kariyerine yeni bir yön vermiş oldu.