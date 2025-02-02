Niğde’de Cinayet: Erkek Arkadaşını Bıçakladı

OLAYIN KAYNAĞI VE GELİŞİMİ

Olay, Niğde’nin Kale Mahallesi Vali Konağı Caddesi’nde gece saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, öğrenci evinde kalan 26 yaşındaki H.G.’nin yanında bulunan 22 yaşındaki İ.Ü. arasında belirsiz bir sebepten ötürü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonucunda, İ.Ü. H.G.’yi göğsünden bıçakladı.

SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri olay yerine intikal etti. Sağlık ekipleri, H.G.’ye burada ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Daha sonra ağır yaralı olan H.G., Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. H.G.’nin kalbinden bıçaklandığı ve doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

CİNAYET ŞÜPHELİSİNİN YAKALANMASI

Cinayet şüphelisi İ.Ü., olayın ardından polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma süreci başlatıldı.