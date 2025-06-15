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Niğde’de N.Ö. Ölü Bulundu

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HAREKETSİZ BULUNDU

Niğde’nin merkezinde bulunan Karaatlı beldesinde, yakınları tarafından akıbetinden haber alınamayan N.Ö., evinde hareketsiz halde bulundu. Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine, jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi.

SAĞLIK KONTROLÜ SONUCU

Sağlık ekiplerinin gerçekleştirdiği kontrolde, 20 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği tespit edildi. N.Ö.’nün cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak soruşturma süreci başlatıldı.

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