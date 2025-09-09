Niğde’de Tır, Otomobile Çarptı; 2 Ölü

KAZA DETAYLARI

Niğde-Adana kara yolunun Sazlıca mevkisinde, sürücülerinin kimlikleri henüz tespit edilemeyen bir otomobil, arkadan bir tıra çarptı. Diğer sürücülerin hızlı ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri hemen yönlendirildi.

CAN KAYBI VE YARALILAR

Ekipler, kazaya karışan otomobilin içinde 2 kişinin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Ayrıca, kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, yapılan gerekli incelemelerin ardından morga taşındı.

ŞOFÖR HAKKINDAKİ GELİŞMELER

Kazanın ardından tırın sürücüsünün gözaltına alındığı bildiriliyor. Olayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından geniş kapsamlı bir soruşturma devam ediyor.