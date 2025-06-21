Nihal Candan Hayatını Kaybetti, 23 Kilo

SOSYAL MEDYA FENOMENLERİYLE İLGİLİ GÜNCEL GELİŞMELER

Sosyal medya fenomenleri olan Nihal ve Bahar Candan kardeşler, Kasım 2023’te “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamalarıyla gözaltına alındı. Cezaevindeyken Anoreksiya Nervoza hastalığına yakalanan Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle kısa bir süre önce tahliye edildi.

NİHAL CANDAN’IN SAĞLIK DURUMUNDA KRİTİK GELİŞME

Tahliyesinden sonra hızla kilo kaybeden Nihal Candan, hastaneye kaldırıldı. Son gelişmelere göre, 23 kiloya kadar düşen Candan’ın kalbi ikinci kez durdu. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi. Nihal Candan, 30 yaşındaydı.