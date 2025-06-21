Nihal Candan Hayatını Kaybetti

SOSYAL MEDYA FENOMENLERİNDEN TRAJİK BİR GELİŞME

Sosyal medya dünyasında tanınan Nihal ve Bahar Candan kardeşler, Kasım 2023’te “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” iddiaları ile tutuklandı. Cezaevinde Anoreksiya Nervoza hastalığı teşhisi konulan Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle yakın zamanda tahliye oldu.

NİHAL CANDAN’IN SAĞLIĞINDA KÖTÜ GİDEN ŞARTLAR

Tahliyesinin ardından hızla kilo kaybı yaşayan Nihal Candan, hastaneye kaldırıldı. 23 kiloya kadar düşen Candan’ın kalbi ikinci kez durdu. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi. Nihal Candan, 30 yaşında yaşamını yitirdi.