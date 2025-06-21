Nihal Candan Son Yolculuğuna Uğurlanıyor

ANOREKSİYA NERVOZA HASTALIĞIYLA MÜCADELE

Anoreksiya nervoza hastalığıyla mücadele eden ve hızlı kilo kaybı yaşayan Nihal Candan, 30 yaşında hayatını kaybetti. Yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede kalbi duran Candan, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.

CENAZE TÖRENİNDE DUYGUSAL ANLAR

Nihal Candan, Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanacak. Cenaze törenine katılan anne Umut Candan ve kız kardeşi Bahar Candan, yoğun bir acı yaşamaktadır ve ayakta durmakta zorlanıyorlar.

AİLE ÜYELERİNDEN HÜZÜNLÜ SÖZLER

Umut Candan, gözyaşları içinde “Nihal hani sen hakim, savcı olacaktın” diyerek feryat ederken, tabutun başında bulunan Bahar Candan “Ablam öldü benim” diyerek derin bir üzüntü içerisinde gözyaşı döküyor. Aile, kaybettikleri Nihal için derin bir yas tutarken, annesi Umut Candan “Neden duymadınız benim çocuğumu? Şimdi ben ne yapacağım? Nasıl yaşayacağım? Neden kurtaramadınız benim kuzumu? Benim çocuklarım çok saf, bir tek suçları var soytarılık. Soytarılık dışında bunların hiçbir şeyi yok” diyerek duyduğu acıyı dile getiriyor.