Nihal Candan Son Yolculuğuna Uğurlanıyor

NİHAL CANDAN’IN HASTALIĞIYLA MÜCADELESİ

Anoreksiya nervoza hastalığı ile başa çıkan ve hızlı bir şekilde kilo kaybeden Nihal Candan, 30 yaşında yaşamını yitirdi. Yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede kalbi duran Candan, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.

CENAZE TÖRENİ VE ANNESİNİN ACIYI PAYLAŞMASI

Nihal Candan, Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra defnedilecek. Cenaze törenine dakikalar kala camiye gelen anne Umut Candan ve kız kardeş Bahar Candan, güçlükle ayakta duruyorlar.

Umut Candan, ‘Nihal hani sen hakim, savcı olacaktın’ diyerek feryat ederken, tabutun başından ayrılmayan Bahar Candan “Ablam öldü benim” diyerek gözyaşları döküyor. Nihal Candan’ın annesi, gözyaşları içinde ”Neden duymadınız benim çocuğumu. Şimdi ben ne yapacağım? Nasıl yaşayacağım? Neden kurtaramadınız benim kuzumu? Benim çocuklarım çok saf, tek suçları soytarılık. Soytarılık dışında bunların hiçbir şeyi yok. Onlar Instagram’da soytarılık yaptı. Rol yaptı. Nihal kaldıramadı. İçeride hasta oldu benim çocuğum. Ruhları, psikolojileri katledildi” diyerek haykırıyor.