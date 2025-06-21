Nihal Candan Son Yolculuğuna Uğurlanıyor

NİHAL CANDAN HASTALIĞA YENİK DÜŞTÜ

Anoreksiya nervoza ile mücadele eden ve hızlı kilo kaybı yaşayan Nihal Candan, 30 yaşında hayatını kaybetti. Yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede kalbi duran Candan, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.

ANNELERİNİN ACISI TAŞIYAMIYOR

Nihal Candan, Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından uğurlanacak. Cenaze töreninden dakikalar önce camiye gelen anne Umut Candan ve kız kardeş Bahar Candan, ayakta durmakta güçlük çekti.

SANCAKLI FERYAT VE DÜŞÜNCELER

Anne Umut Candan, “Nihal hani sen hakim, savcı olacaktın” diyerek feryat ederken, tabutun başında gözyaşları döken Bahar Candan ise “Ablam öldü benim” sözleriyle derin bir acı yaşadı. Nihal Candan’ın annesi, gözyaşları içinde, “Neden duymadınız benim çocuğumu. Şimdi ben ne yapacağım? Nasıl yaşayacağım? Neden kurtaramadınız benim kuzumu? Benim çocuklarım çok saf, tek suçları soytarılık. Soytarılık dışında bunların hiçbir şeyi yok. Onlar Instagram’da soytarılık yaptı. Rol yaptı. Nihal kaldıramadı. İçeride hasta oldu benim çocuğum. Ruhları, psikolojileri katledildi” diyerek gözyaşları içinde haykırdı.