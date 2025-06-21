Nihal Candan Son Yolculuğuna Uğurlanıyor

NİHAL CANDAN HAYATINI KAYBETTİ

Anoreksiya nervoza hastalığıyla mücadele eden ve hızla kilo kaybı yaşayan Nihal Candan, 30 yaşında hayatını kaybetti. Kendisi yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede kalbinin durması sonucu yaşamını yitirdi. Bugün Candan, son yolculuğuna uğurlanıyor.

ANNELERİNİN ACI GÜNÜ

Nihal Candan, Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazıyla uğurlanacak. Cenaze töreninin öncesinde camiye gelen anne Umut Candan ve kız kardeşi Bahar Candan, bulundukları ortamda ayakta durmakta zorlandı.

“ABLAM ÖLDÜ, BENİM!”

Umut Candan, “Nihal hani sen hakim, savcı olacaktın” diyerek büyük bir feryat içinde bulundu. Tabutun başından ayrılmayan Bahar Candan ise, “Ablam öldü benim” sözleriyle gözyaşlarına boğuldu.

“BENİM ÇOCUĞUMU NEDEN DUYMADINIZ?”

Nihal Candan’ın annesi Umut Candan, gözyaşları içinde “Neden duymadınız benim çocuğumu. Şimdi ben ne yapacağım? Nasıl yaşayacağım? Neden kurtaramadınız benim kuzumu? Benim çocuklarım çok saf, tek suçları soytarılık. Soytarılık dışında bir şeyleri yok. Onlar Instagram’da soytarılık yaptı. Rol yaptı. Nihal kaldıramadı. İçeride hasta oldu benim çocuğum. Ruhları, psikolojileri katledildi” diyerek acısını haykırdı.