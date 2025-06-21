Nihal Candan Son Yolculuğuna Uğurlanıyor

NİHAL CANDAN YAŞAMINI YİTİRDİ

Anoreksiya nervoza hastalığıyla mücadele eden ve hızlı bir şekilde kilo kaybeden Nihal Candan, 30 yaşında hayatını kaybetti. Yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede kalbi duran Candan, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.

CENAZE TÖRENİ AİLESİ TARAFINDAN YAPILDI

Nihal Candan, Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazıyla uğurlanacak. Cenaze törenine dakikalar kala camiye gelen anne Umut Candan ve kız kardeşi Bahar Candan, duygusal anlar yaşadı ve ayakta durmakta zorlandılar.

Umut Candan, “Nihal hani sen hakim, savcı olacaktın” diyerek feryat ederken, Bahar Candan tabutun başında “Ablam öldü benim” diyerek gözyaşlarına boğuldu. Anne Umut Candan, “Neden duymadınız benim çocuğumu. Şimdi ben ne yapacağım? Nasıl yaşayacağım? Neden kurtaramadınız benim kuzumu?” diyerek gözyaşları içinde haykırdı. “Benim çocuklarım çok saf, tek suçları soytarılık. Soytarılık dışında hiçbir şeyleri yok. Onlar Instagram’da soytarılık yaptı. Rol yaptı. Nihal kaldıramadı. İçeride hasta oldu benim çocuğum. Ruhları, psikolojileri katledildi” diyerek çaresizliğini dile getirdi.