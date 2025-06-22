Nihal Candan Son Yolculuğuna Uğurlanıyor

HASTALIKLA MÜCADELE EDEN NIHAL CANDAN HAYATINI KAYBETTİ

Anoreksiya nervoza hastalığıyla mücadele eden ve hızla kilo kaybı yaşayan Nihal Candan, 30 yaşında dün yaşamını yitirdi. Yoğun bakımda tedavi gören Candan’ın kalbi hastanede durdu ve bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.

CENAZE TÖRENİNDE DUYGULU ANLAR YAŞANDI

Nihal Candan’ın cenazesi, Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde öğle namazının ardından kılınacak. Cenaze töreninin başlamasından dakikalar önce camiye gelen anne Umut Candan ve kız kardeşi Bahar Candan, büyük bir hüzün içinde ayakta durmakta zorluk çektiler.

ANNELENDEN ACI SÖZLER

Umut Candan, gözyaşları içinde “Nihal hani sen hakim, savcı olacaktın” diyerek feryat ederken, Bahar Candan tabutun başından ayrılmayarak “Ablam öldü benim” sözleriyle acısını dile getirdi. Nihal Candan’ın annesi Umut Candan, gözyaşlarıyla “Neden duymadınız benim çocuğumu? Şimdi ben ne yapacağım? Nasıl yaşayacağım? Neden kurtaramadınız benim kuzumu? Benim çocuklarım çok saf bir tek suçları var soytarılık. Soytarılık dışında bunların hiçbir şeyi yok. Onlar Instagram’da soytarılık yaptı. Rol yaptı. Nihal kaldıramadı. İçeride hasta oldu benim çocuğum. Ruhları, psikolojileri katledildi” diyerek feryat etti.