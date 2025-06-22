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Nihal Candan, Son Yolculuğuna Uğurlanıyor

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Nihal Candan’ın Hayatını Kaybetmesi

Anoreksiya nervoza hastalığıyla mücadele eden 30 yaşındaki Nihal Candan, dün hayatını kaybetti. Yoğun bakımda tedavi gören Candan’ın kalbi durdu ve bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.

Cenaze Töreni ve Aile Üyeleri

Nihal Candan için Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılınacak. Cenaze töreninden dakikalar önce camiye gelen anne Umut Candan ve kardeşi Bahar Candan, ayakta durmakta zorlandılar.

Aile Bireylerinin Duygusal Tepkileri

Umut Candan, “Nihal hani sen hakim, savcı olacaktın” diyerek feryat ederken, Bahar Candan “Ablam öldü benim” diyerek gözyaşı döktü. Nihal Candan’ın annesi Umut Candan, gözyaşlarıyla, “Neden duymadınız benim çocuğumu. Şimdi ben ne yapacağım? Nasıl yaşayacağım? Neden kurtaramadınız benim kuzumu? Benim çocuklarım çok saf, bir tek suçları soytarılık” diyerek acısını dile getirdi. Ayrıca, “Nihal kaldıramadı. İçeride hasta oldu benim çocuğum. Ruhları, psikolojileri katledildi” sözleriyle yaşadığı derin üzüntüyü ifade etti.

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