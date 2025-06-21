Nihal Candan Uğurlanıyor Son Yolculuğuna

ANOREKSİYA NERVOZA HASTALIĞIYLA MÜCADELE EDEN NİHAL CANDAN HAYATINI KAYBETTİ

Anoreksiya nervoza hastalığı ile savaşan ve hızla kilo kaybeden Nihal Candan, 30 yaşında dün yaşamını yitirdi. Yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede kalbi duran Candan, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.

CENAZE TÖRENİNDE AİLESİ DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

Nihal Candan, Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze töreniyle uğurlanacak. Cenaze törenine dakikalar kala camiye gelen anne Umut Candan ve kız kardeşi Bahar Candan, ayakta durmakta zorlandılar. Umut Candan, “Nihal hani sen hakim, savcı olacaktın” diyerek feryat etti. Bahar Candan ise tabutun başından ayrılmıyor; “Ablam öldü benim” diyerek gözyaşlarını tutamadı.

ANNE UMUT CANDAN YENİDEN YIKILDI

Nihal Candan’ın annesi, gözyaşları arasında “Neden duymadınız benim çocuğumu? Şimdi ben ne yapacağım? Nasıl yaşayacağım? Neden kurtaramadınız benim kuzumu? Benim çocuklarım çok saf, tek suçları soytarılık. Soytarılık dışında bunların hiçbir şeyi yok. Onlar Instagram’da soytarılık yaptı. Rol yaptı. Nihal kaldıramadı, içeride hasta oldu benim çocuğum. Ruhları, psikolojileri katledildi” diyerek derin bir acı ile hissettiklerini dile getirdi.