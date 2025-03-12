Nihat Hatipoğlu’na Enerjiyle Bağlama Sorusu Şoku!

Nihat Hatipoğlu, Ramazan’ın ruhunu izleyicilere aktarırken, yine seyircilerden gelen soruları yanıtlıyordu. Ancak bu defa gelen soru, alışılmış dualardan ve tövbelerden oldukça farklıydı. Genç bir izleyici, “Dua yerine enerjiyle birini bağlamak mümkün mü?” diye sorduğunda, Hatipoğlu bir an duraksadı ve soruyu tekrar ettirdi. Sanki “Ben mi yanlış duydum?” der gibiydi.

SÖZLERİYLE ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Hatipoğlu, gelen yanıtı ile izleyicileri hem güldürdü hem de durumu toparlamaya çalıştı. “Enerji işini ben anlamadım. Geliyor mu, gelmiyor mu bilmiyorum ama… Enerjiyle gelen, enerjiyle geri gider!” ifadelerini kullandı. Bu sözleri, hem kendisinin şaşkınlığını gözler önüne serdi hem de konuşmayı ilginç bir yöne taşıdı.

ENERJİ GÖNDERECEK MİSİNİZ?

Hatipoğlu, sorunun derinliğini anlamak adına konuyu biraz daha derinleştirdi. “Enerjiyle bağlarsa, enerjiyle gider. Bu doğru bir yol değil. Tabii sen bunu kendin için sormuyorsun, genel bir soru olarak iletiyorsun, biliyorum.” diyerek açıklama yaptı. Ardından, işleri şakaya vurarak, “Tokalaşma, kucaklaşma bir enerji, evet, doğru. Ama İzmir’deki birine nasıl enerji göndereceksiniz?” şeklinde bir soru sordu ve finalde “En güzel enerji duadır!” diyerek izleyicileri hem rahatlattı hem de sosyal medyada viral olabilecek anlardan birine imza attı.