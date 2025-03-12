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Nihat Hatipoğlu’na Enerjiyle Bağlama Sorusuna Cevap

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Nihat Hatipoğlu, Ramazan’ın manevi atmosferini seyircilere hissettirirken, her zamanki gibi izleyicilerden gelen soruları yanıtlıyordu. Ancak bu seferki soru, bilinen dualar ve tövbelerden biraz daha farklıydı. Genç bir izleyici, “Dua yerine enerjiyle birini bağlamak mümkün mü?” diyerek merakını dile getirdi. Hatipoğlu, önce bir an duraksadı, ardından soruyu tekrar ettirerek, “Ben mi yanlış duydum?” ifadesiyle şaşırdığını ortaya koydu. Ardından gelen cevabı ise oldukça dikkat çekiciydi: “Enerji işini ben anlamadım. Geliyor mu, gelmiyor mu bilmiyorum ama… Enerjiyle gelen, enerjiyle geri gider!” Bu sözleriyle hem şaşkınlığını gizlemedi hem de durumu toparlamaya çalıştı.

ENERJİ GÖNDEREBİLİR MİYİZ?

Hatipoğlu, sorunun üstesinden gelmek adına konuyu biraz daha açtı: “Enerjiyle bağlarsa, enerjiyle gider. Bu doğru bir yol değil. Tabii sen bunu kendin için sormuyorsun, genel bir soru olarak iletiyorsun, biliyorum.” Ek olarak işin eğlenceli yanını vurgulayıp, “Tokalaşma, kucaklaşma bir enerji, evet, doğru. Ama İzmir’deki birine nasıl enerji göndereceksiniz?” diye sordu. Son olarak vurucu bir açıklama yaptı: “En güzel enerji duadır!” Bu cevap, izleyicilerin içini rahatlatırken, sosyal medyada viral olabilecek bir anı da beraberinde getirdi.

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