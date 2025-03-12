Nihat Hatipoğlu’na Şaşırtan Enerji Sorusu

NIHAT HATİPOĞLU’NUN CEVAPLARIYLA İLGİ ÇEKEN ANLAR

Nihat Hatipoğlu, Ramazan’ın manevi iklimini izleyicilere hissettirmeye devam ederken, yine seyircilerden gelen soruları yanıtlıyor. Ancak bu defa gelen soru, klasik dualardan ve tövbelerden farklı bir boyuttaydı. Genç bir izleyici, “Dua yerine enerjiyle birini bağlamak mümkün mü?” diye sorunca, Hatipoğlu önce bir an duraksadı, ardından soruyu tekrar etti. Sanki “Ben mi yanlış duydum?” düşüncesinde gibiydi. Sonrasında verdiği cevap ise oldukça dikkat çekiciydi: “Enerji işini ben anlamadım. Geliyor mu, gelmiyor mu bilmiyorum ama… Enerjiyle gelen, enerjiyle geri gider!”

ŞAKALI CEVAPLAR VE DUANIN ÖNEMİ

Hatipoğlu, bu sorunun ağırlığıyla başa çıkmak için konuyu biraz daha açmaya çabaladı. “Enerjiyle bağlarsa, enerjiyle gider. Bu doğru bir yol değil. Tabii sen bunu kendin için sormuyorsun, genel bir soru olarak iletiyorsun, biliyorum.” şeklinde bir açıklama yaptı. Ardından esprili bir dille ekledi: “Tokalaşma, kucaklaşma bir enerji, evet, doğru. Ama İzmir’deki birine nasıl enerji göndereceksiniz?” Son olarak, “En güzel enerji duadır!” ifadesiyle, hem izleyicileri rahatlattı hem de sosyal medyada viral olabilecek bir an yakalamış oldu.