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Spor

“Nihat Kahveci’den Arda Güler Yorumu”

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NIHAT KAHVECİ’NİN AÇIKLAMALARI

Eski futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci, İspanyol medyasında yer alan Arda Güler ile ilgili haberlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kahveci, Kontraspor’da yaptığı yorumlarla dikkatleri üzerine çekti.

ARDA GÜLER’İN DURUMU

Nihat Kahveci, Arda Güler’in Real Madrid’de yeterince süre alamamasının bazı sorunlar doğurduğu yönündeki iddialara karşı, “Koskoca Real Madrid Arda Güler’e mi muhtaç?” ifadelerini kullandı. Bu açıklaması, Arda’nın futbol kariyerinden ve büyük takımlardaki yerinden kaynaklanan görüşleri ortaya koyuyor.

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