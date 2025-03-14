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Nihat Kahveci’den Maç Sonu Açıklamaları

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AÇIKLAMALARIN ÖNEMİ

Nihat Kahveci’nin açıklamalarında öne çıkan ifadeler dikkat çekiyor. “Bu mücadelenin sonu böyle olmamalıydı ama ben tüm takımı tebrik ediyorum. İnanılmaz mücadele ettiler. Penaltılar atılana kadar bir Türk olarak gurur duydum.” sözleriyle takımın gösterdiği çabayı takdir ediyor.

OYUNCU PERFORMANSLARI

Kahveci, oyuncuların performanslarına vurgu yapıyor. “Sahada bugün baba oyuncular vardı, tam bu maçların adamı. İrfan Can Eğribayat; muhteşem, görevini yaptı. Skriniar; böyle bir şey yok, geldiğinden beri mükemmel oynuyor. Amrabat; en iyi performansını gösterdi. Fred; senin ciğerini seveyim, 37 ciğerle oynadı. Kostic; bugün Real Madrid izlesin, üçlüye dönüp transfer ederler. Szymanski; top kayıpları yap, böyle iki gol at.” ifadeleri, oyuncuların maç içerisindeki katkılarını öne çıkarıyor.

HAKEM AÇIKLAMALARI

Kahveci, maçta yaşanan hakem kararlarıyla ilgili de eleştirilerde bulundu. “Maçın içinde 3 penaltı var! Ben bu hakeme ne diyeyim şimdi! Verse kim hayır diyecek ya? Gerçekten hakem katliamı vardı bugün. Yabancı hakem, yabancı VAR… Çağırın, verin ya şunları!” diyerek hakem yönetimini sorguluyor.

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