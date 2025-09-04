Nijerya’da Tekne Batması: 29 Kayıp

YOLCU TEKNESİ NEHİRDE BATTI

Nijerya Acil Durum Yönetim Ajansı Niger Eyalet Genel Direktörü Abdullahi Baba-Arah, eyaletin Tugan Sule bölgesinde aşırı yük taşıyan bir yolcu teknesinin ağaca çarparak battığını duyurdu. Baba-Arah, meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 29 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 50 kişinin kurtarıldığını bildirdi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Teknede yaklaşık 90 kişinin bulunduğunu aktaran Baba-Arah, bölgede süren arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ifade etti. Nijerya’da yağış mevsiminde nehirlerde zaman zaman tekne kazaları yaşanıyor. Son olarak 31 Ağustos’ta Zamfara eyaletindeki Birnin Magaji bölgesinde yolcu taşıyan bir teknenin batması sonucunda 13 kişinin hayatını kaybettiği biliniyor.