Nijerya’da Tekne Battı: 29 Can Kaybı

TEKNE KAZASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Nijerya Acil Durum Yönetim Ajansı Niger Eyalet Genel Direktörü Abdullahi Baba-Arah, eyaletin Tugan Sule bölgesinde yolcu ve aşırı yük taşıyan bir teknenin nehirdeki bir ağaca çarparak battığını açıkladı. Baba-Arah, kazada ilk tespitlere göre 29 kişinin hayatını kaybettiğini ve 50 kişinin kurtarıldığını duyurdu.

DEVAM EDEN ARAMA KURTARMA FAALİYETLERİ

Baba-Arah, teknede yaklaşık 90 kişinin bulunduğunu belirtti ve bölgede arama kurtarma çalışmalarının hala sürdüğünü ifade etti. Nijerya’da yağış sezonunda nehirlerde sıkça tekne kazaları meydana geliyor. En son olarak 31 Ağustos’ta Zamfara eyaletindeki Birnin Magaji bölgesinde yolcu taşıyan bir teknenin batması sonucunda 13 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

